الدفاعات الجوية الروسية تسقط 22 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية، 22 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 22 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة ريازان"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت "طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.