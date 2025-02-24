محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التعليم ويقرر إعادة تشكيله

التقى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم بقاعة الاجتماعات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك على هامش فعاليات مبادرة "قيمنا مستقبلنا" بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم وجمعية ربيع العمر للتنمية الشاملة وذلك لغرس القيم والسلوكيات الإيجابية ونبذ الخلافات والشائعات المغرضة لدى طلاب التعليم الأساسي وما قبل التعليم الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وعدد من القيادات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

بدأت فعاليات اللقاء بالسلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها كلمة وكيل وزارة التربية والتعليم الذي رحب بالحضور، مشيدا بحرص المحافظ الدائم على المشاركة في الفعاليات المختلفة وهو ما يساهم في تذليل العقبات وتقديم الدعم للعملية التعليمية بكل أركانها خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير التعليم وربط التعليم الفني بسوق العمل والاهتمام بالنشء وطلاب المدارس وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن.

وأكد المحافظ ـ خلال كلمته ـ على دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين الذي يمثل حلقة الوصل والنموذج الجيد للحوار بين أولياء الأمور والمعلمين في تطوير جودة المخرج التعليمي، بالإضافة إلى دوره التنسيقي مع إدارة المدرسة في الإشراف على الخطط والمشاركة في رسم السياسات ووضع الأهداف، وتقديم النقد البناء لتحسين وتطوير الأداء المدرسي، والاطلاع على المشاكل وإيجاد حلول ملائمة لها لتنشئة الطلاب تنشئة إجتماعية سليمة وتخريج أجيال قادرة على خدمة المجتمع.

وقرر محافظ أسيوط؛ حل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم وإعادة انتخابه وتشكيله، موضحا أن دور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين يهدف إلى تحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع من أجل زيادة فاعليتها في رعاية الطلاب تربويا والمشاركة في حل المشكلات وتنفيذ الحلول الممكنة بغرض تحسين العملية التعليمية وتعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق أفضل معايير الجودة وتقديم أجيال قادرة على المشاركة في بناء الوطن.

ولفت إلى ضرورة إعادة الانضباط داخل المدارس والغياب والحضور والالتزام بجدول الحصص المقررة وحضور المدرسين وانتظامهم والتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم لسد احتياجات المدارس من المدرسين لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وأكد أهمية تفعيل مهام واختصاصات مجلس الأمناء الذي سيتم تشكيله وتعزيز دوره الإيجابي في متابعة العملية التعليمية بالتنسيق مع إدارات المدارس، مضيفا أن الفترة القادمة تحتاج إلى المزيد من التعاون وبذل الجهد لمصلحة الطلاب وتفعيل المشاركة المجتمعية لتلك المجالس لدعم هذه المشاركات وتشجيعها بما يدعم المنظومة التعليمية خلال المرحلة المقبلة.