قتل 7 أشخاص بينهم 6 من رجال الشرطة، بحسب تقديرات أولية، جراء هجوم استهدف قوات الأمن الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، الثلاثاء، عن مسؤولين في الشرطة أن مركبة تابعة لقوات الأمن تعرضت للاستهداف على طريق شاكردارا في منطقة كوهات بالإقليم المتاخم للحدود مع أفغانستان.

وأوضح المسؤولون أن الهجوم أدى إلى مقتل 6 عناصر من الشرطة ومدني واحد، فيما لا يزال 3 من رجال الشرطة ومدني آخر يتلقون العلاج بعد إصابتهم.

وأشارت مصادر أمنية باكستانية إلى أن مسلحين أضرموا النيران بمركبة الشرطة، عقب استهدافها.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد باكستان هجمات مسلحة متكررة، لا سيما في إقليمي خيبر بختونخوا (شمال غرب) وبلوشستان (جنوب غرب) المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتشن جماعات مسلحة تقول إنها تدافع عن حقوق المجموعتين العرقيتين البشتونية والبلوشية، هجمات ضد قوات الأمن والمدنيين.

وتتهم إسلام آباد "حركة طالبان باكستان" بالتمركز داخل الأراضي الأفغانية وتنفيذ الهجمات انطلاقا منها، فيما تنفي السلطات الأفغانية هذه الاتهامات.

أما في إقليم بلوشستان، فتبرز هجمات "جيش تحرير بلوشستان"، الذي يطالب بانفصال الإقليم عن باكستان، ومنح شعب البلوش حق إدارة المنطقة.