هيئة شؤون اللاجئين في ألمانيا تنتقد الإعلان عن مواعيد الترحيل



انتقد رئيس الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين في ألمانيا، الإعلان عن مواعيد الترحيل المقررة للاجئين.



وقال هانز-إكهارد زومر لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن ذلك يحدث "غالبا بالإشارة إلى أنه يجب على الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم ألا يظلوا في مكان إقامتهم المعتاد في ذلك اليوم".



وأضاف المسؤول الألماني البارز أنه يبدو أن بعض المنظمات لديها مصلحة في مكافحة الترحيلات بشكل عام- أفكر بصفة خاصة في مجالس اللاجئين المعنية نفسها بالأمر، لافتا إلى أن هذه المجالس ترى أنه يتعين على كل شخص اختيار بلد إقامته بنفسه.



وتابع زومر: "من يسير بهذه القناعة، يحاول غالبا إعاقة الدولة عن الترحيلات. المعاقبة على هذا الإجراء بكل سبل القانون الجنائي، أمر صائب تماما".



يشار إلى أن هناك مشروع قانون لوزارة الداخلية الاتحادية ينص على أنه سيتم مستقبلا معاقبة من يحذر شخصا سيتم ترحليه من عملية الترحيل الوشيكة.