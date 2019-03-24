وقف عمليات الإخلاء من السفينة السياحية النرويجية

ذكرت خدمات الطوارئ البحرية النرويجية، أن عمليات الإخلاء التي تقوم بها مروحيات من السفينة السياحية التي تعرضت لعطل في محركها، قبالة سواحل النرويج توقفت، حيث إن السفينة يتم قطرها ببطء إلى الميناء من قبل زوارق القطر.

وحتى الآن، تم نقل حوالي 460 من الركاب والطاقم البالغ عددهم 1373 شخصا إلى الشاطئ من السفينة "فايكينج سكاي".

ويتم الآن قطر السفينة السياحية إلى بلدة مولد. ولم يتضح المدة التي ستستغرقها تلك العملية.

وكانت السفينة قد تعرضت لعطل في محركها وسط مياه البحر الهائجة والرياح القوية أمس السبت.

ومازال المئات عالقين على متن السفينة السياحية النرويجية "فايكينج سكاي" صباح اليوم، حيث كانت تُجرى عملية إنقاذ واسعة في مياه البحر الهائجة.