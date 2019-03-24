مشرعون مؤيدون لترامب يدافعون عنه قبل الكشف عن محتوى تقرير مولر

دافع مشرعون كبار من الحزب الجمهوري عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، قبيل إصدار "النتائج الرئيسية" لتحقيق المحقق الخاص روبرت مولر والتي يتم ترقبها بشكل كبير عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016.

وقال دوج كولنز ،أكبر نائب جمهوري في اللجنة القضائية بمجلس النواب لشبكة "فوكس نيوز"، إنه "في هذه المرحلة ثبت ان الرئيس على حق، دعونا نمضي إلى الخيار المنطقي وهو أن شيئا لم يحدث" .

وتتركز كل الأنظار على المدعي العام ويليام بار، المكلف بمراجعة التقرير واتخاذ قرار بشأن ما سيتم الكشف عنه علانية بعدما قدم مولر التقرير إليه يوم الجمعة الماضي.

وقد يصدر بار "النتائج الأساسية" للتقرير اليوم الأحد على أقرب تقدير.

ويستشهد جمهوريون بالأنباء بأن مولر بعد نحو عامين ونصف العام من التحقيقات، لم يوص بتوجيه أي اتهامات وهو ما يبرئ الرئيس.

وقال الجمهوري جيم جوردان العضو البارز في لجنة الإشراف بمجلس النواب لشبكة "أيه بي سي" إننا "سنرى التقرير، لكن كل المؤشرات تشير إلى أنه لن يكون هناك أي نتيجة بوجود تواطؤ".

ويشير ديمقراطيون إلى أن سياسة وزارة العدل لا تسمح بتوجيه لائحة اتهام لرئيس في الحكم ويشددون على أنهم سيجرون تحقيقات في تعاملات الرئيس مع روسيا وقضايا أخرى.

وقال الديمقراطي جيري نادلر الذي يترأس اللجنة القضائية بمجلس النواب، إن "المؤسسة الوحيدة التي تستطيع محاسبة الرئيس هي الكونجرس".

وأضاف نادلر أن الديمقراطيين سيستخدمون سلطة الاستدعاء التي يتمتعون بها "عند الضرورة" للحصول على وثائق تتعلق بتحقيق مولر.