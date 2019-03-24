رومانيا تعتزم نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

قالت رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا، اليوم الأحد، إن بلادها ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وجاء إعلان دانسيلا في كلمة أدلت بها في لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في واشنطن.

وأضافت: "بصفتي رئيسة وزراء رومانيا والحكومة التي أديرها، سأنقل سفارتنا إلى القدس، عاصمة دولة إسرائيل".

وتابعت: "يمكنني أن أعدكم بهذا، وستظل رومانيا الصديق المخلص وأقوى صوت أوروبي يدعم الشعب اليهودي ودولة إسرائيل".

و"إيباك" هي جماعة ضغط قوية مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة تجمع أعضاء وسياسيين بارزين من جميع أنحاء العالم لحضور مؤتمر سنوي. ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام هذا العام.