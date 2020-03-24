ترامب: لن أسمح بأن يتحول فيروس كورونا إلى مشكلة اقتصادية طويلة الأمد

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح بأن يتحول فيروس كورونا إلى مشكلة اقتصادية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن هذا الفيروس سوف ينتهي انتشاره عاجلا أم آجلا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية الليلة، :"إننا سوف نفوز في هذه الحرب ضد كورونا أسرع مما يتوقع البعض"، مشيرا إلى أن التجارب السريرية ستبدأ في نيويورك لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف ترامب أن الشركات الكبرى والصغرى الأمريكية تضررت بشدة بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن النقاش مع الجمهوريين والديمقراطيين متواصل من أجل ميزانية مواجهة كورونا.

وطالب الرئيس ترامب من الشعب الأمريكي المحافظة على التباعد الاجتماعي للحد من تفشي الفيروس.

وسجلت الإصابات بالفيروس أكثر من ثمانية آلاف إصابة جديدة على الأقل، ليرتفع عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى أكثر من 41 ألف حالة، نصفهم في ولاية نيويورك وحدها وهي العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات، خاصة مع التوسع في إجراء الاختبارات، وهو ما يكشف عددا أكبر من دول أخرى ليست لديها القدرة على إجراء الاختبارات بشكل موسع.

وأعلنت حالة الطوارئ في ثلاث ولايات وتم وضع قوات الحرس الوطني تحت سيطرة حكامها وهي ولايات نيويورك الأكثر تضررا من الوباء وواشنطن وكاليفورنيا.