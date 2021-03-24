تقيم دار النشر بالجامعة الأمريكية في القاهرة حفل توزيع جائزة نجيب محفوظ لعام 2021 في دورتها الـ24، يوم الأربعاء المُقبل 31 مارس الجاري، في الساعة السادسة مساء بحضور لجنة التحكيم، ورئيس الجامعة الأمريكية، وذلك عبر تطبيق "زووم" بسبب ظروف وباء كورونا، وسيذاع مباشرة على صفحة دار نشر الجامعة بالقاهرة عبر «فيسبوك».

وكانت القائمة القصيرة المكونة من ستة روايات من ضمن 270 رواية تم ترشيحها للجائزة من كافة دول العالم العربي ومن دول المهجر وسيتم إعلان الفائز بالجائزة في مارس 2021.

وضمت القائمة الروايات التالية: "اختفاء السيد لا أحد" للروائي أحمد طيباوي (الجزائر)، "في مدن الغبار" للروائية أمل رضوان (مصر)، "حصن الزيدي" للروائي الغربي عمران (اليمن)، "حي الدهشة" للروائية مها حسن (سوريا)، "حجر بيت خلاَّف" للروائي محمد علي إبراهيم (مصر)، "كحل وحبهان" للكاتب والروائي عمر طاهر (مصر).

لجنة التحكيم لجائزة نجيب محفوظ للأدب لهذا العام تتكون من شيرين أبو النجا (رئيس اللجنة)، الناقدة الأدبية وأستاذة الأدب الإنجليزي والمقارن بجامعة القاهرة، همفري ديفيز مترجم حائز على جوائز في ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الإنجليزية، ثائر ديب، مترجم وكاتب وناقد أدبي، سماح سليم، مترجمة وأستاذة مشاركة في قسم الآداب في اللغات الأفريقية والشرق االوسط وجنوب آسيا بجامعة روتجرز في الولايات المتحدة، هبة شريف كاتبة وناقدة أدبية متخصصة في الدراسات الثقافية.

أسست دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة جائزة نجيب محفوظ للأدب في عام 1996وتمنح الجائزة لأفضل رواية معاصرة باللغة العربية تم نشرها في العامين الماضيين. الرواية الفائزة يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم المكونة من خمسة حكام.

جائزة نجيب محفوظ للأدب والمعروفة بأنها مساهمة رئيسية في دعم ترجمة الأدب العربي المعاصر، تتكون من جائزة نقدية بقيمة 5000 دولار وترجمة ونشر الرواية الفائزة باللغة الإنجليزية ضمن مطبوعات دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة للأدب والمسماة "هوبو".