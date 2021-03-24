شقيقة الموجي الصغير تعلن إصابته بكورونا ونقله إلى العناية المركزة

أعلنت دكتورة غنوة الموجي، ابنة الموسيقار الراحل محمد الموجي، نقل شقيقها الموجي الصغير، للعناية المركزة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت الموجي، عبر صفحتها على فيسبوك: "ربنا يشفيك يا أخويا، كان في العناية المركزة في مستشفى المعادي، بسبب تليف كبد ودوالي المرئ، ومن داخل المستشفى أصيب بكورونا، وهو الآن انتقل للعزل في مستشفى جامعة عين شمس التخصصي بالعبور".

يذكر أن الموجي الصغير هو ملحن وموزع موسيقي، ولد عام 1951 في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، والتحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود، وتخرج فيها في عام 1980، وجسد دور والده الملحن محمد الموجي في المسلسل اﻹذاعي "اليتيم"، وعمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد إلى مصر ليلحن عدد كبير من اﻷعمال السينمائية والتليفزيونية، منها: (القلب وما يعشق، حالة تلبس، الرجل يحب مرتين، هارب من التجنيد).