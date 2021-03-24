بلينكن يبدي أملا أمريكيا في علاقات مستقرة مع موسكو

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل في إقامة علاقات مستقرة مع موسكو، فيما كان وصف الرئيس، جو بايدن، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتن، بـ"القاتل" قد أجج أزمة ديبلوماسية بين البلدين.

ويأتي تأكيد واشنطن على سعيها إلى علاقات مستقرة مع موسكو، فيما كانت روسيا قد استدعت سفيرها من العاصمة الأمريكية، بسبب التصريحات التي صدرت عن بايدن، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وسئل بايدن، خلال مقابلة تلفزيونية، حول ما إذا كان يعتقد بأن الرئيس الروسي قاتل، فأجاب بأن بوتن كذلك بالفعل.

وأكد بايدن أن الرئيس الروسي سيدفع الثمن، على خلفية اتهام واشنطن لروسيا بالضلوع في محاولات لتقويض الديمقراطية الأمريكية والتداخل في انتخاباتها.

وفي رده على بايدن، قال الرئيس الروسي إن المرء يصف الآخرين بالصفات التي يجدها في نفسها، وقصده في ذلك أن بايدن يصف الآخر بالقاتل، لأنه هو "القاتل".

ويوم الاثنين، أعربت روسيا عن أسفها، لـ"رفض واشنطن" إجراء حوار علني بين الرئيسين الروسي ونظيره الأمريكي، بعد مبادرة أطلقها الأول، عقب التراشق الكلامي بينهما، الأسبوع الماضي.

وفي الشأن الدبلوماسي، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة لن ترغم حلفاءها على الاختيار بين واشنطن وبكين.

وخيم التوتر أيضا على العلاقات بين واشنطن وبكين، ولم ينجح لقاء على مستوى رفيع، مؤخرا، في إذابة جليد الخلاف حول جملة من القضايا الشائكة بين الدولتين العظميين.

وعلى صعيد آخر، أوضح بلينكن أنه في حال قررت بلاده أن تغادر أفغانستان، فإنها ستفعل ذلك، في إطار تنسيق مع الحلفاء، وبالتشاور معهم.

وشدد وزير الخارجية الأمريكية على ضرورة التأكد من عدم تحول أفغانستان إلى أرض خصبة للإرهابيين، في إشارة إلى الخطر المحدق بالبلاد، في حال إتمام الانسحاب الأمريكي.