حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، اليوم الثلاثاء، من رياح مثيرة للأتربة قد تصل لحد العواصف، فيما نصحت محافظة الجيزة المواطنين بعدم النزول للشوارع الا للضرورة القصوى.

ووجهت الهيئة، حديثها للمواطنين ممن يعانون حساسية الجيوب الأنفية بعدم النزول من المنزل إلا للضرورة القصوى بسبب نشاط الرياح المثيرة للأتربة، والتي قد تؤثر على صحة التنفس.

والجيوب الأنفية هي جيوب مملوءة بالهواء توجد في الخدين وخلف جبهة الرأس والحاجبين، وعلى جانبي جسر الأنف وخلفها، لذا يمكن أن يتم انسدادها بسهولة لتسبب صداعا صعب تحمله نتيجة مثيرات معينة.

في هذا التقرير نستعرض بعض النصائح لتخفيف آلام حساسية الجيوب الأنفية وطرق الوقاية والعلاج، بحسب الموقع الطبي الامريكي "ويب ام دي"، المشهور عالميا بمكافحة المخدرات ونصائح الرعاية الصحية.

يحدث ألم الجيوب الأنفية وضغطها عندما تتورم وتلتهب أنسجة الأنف والجيوب الأنفية؛ ما يمنعها من تصريف الإفرازات بشكل صحيح، ويمكن أن يتسبب تغيير درجة الحرارة والحساسية والتدخين ونزلات البرد إلى حد كبير في تورم الجيوب الأنفية أو منع الأهداب من التخلص من المخاط؛ وبالتالي حدوث مشكلات.

وإلى طرق العلاج:

* تنفس الهواء الرطب

احتفظ بجهاز ترطيب في غرفة نومك أو غرف أخرى تقضي فيها الكثير من الوقت، فالهواء الجاف يهيج آلام الجيوب الأنفية، لكن الحفاظ على رطوبة الهواء يمكن أن يساعد في تقليل الاحتقان، وقد يساعد أيضًا استنشاق البخار مرتين إلى أربع مرات في اليوم على الإحساس بشعور أفضل، ويمكنك تنفيذ ذلك بالجلوس في ماء دافئ بالحمام.

* ابتعد عن أماكن التدخين

إذا كنت تعاني صداعا أو أوجاع في مناطق الجيوب الأنفية السابق ذكرها، فعليك الابتعاد عن الجلوس في الأماكن التي بها مدخنين، وأيضا البعد عن الأبخرة الناتجة عن منتجات التنظيف القاسية والدهانات وبخاخ الشعر والعطور لأنها تهيج الجيوب الأنفية.

كما يجب عليك البحث عن منتجات تنظيف غير معطرة؛ حتى تقل احتمالية احتوائها على المواد الكيميائية القاسية التي يمكن أن تسبب مشكلة الجيوب الأنفية.

* شرب المزيد من الماء

شرب الماء أو العصير يساعد على تليين المخاط وتشجيع التصريف، ويعتبر تناول الشاي الساخن خيارا جيدا، لكن لا تفرط في تناول الكافيين أو الكحول، حيث يمكن أن يؤدي الكحول إلى تفاقم تورم الجيوب الأنفية، وينصح بشرب ثمانية أكواب أو أكثر أو أي مشروبات صحية أخرى يوميا.

* غسل الأنف

غسل الأنف يساعد في الحفاظ على نظافة الجيوب الأنفية، فيمكن استخدام محلول ملحي معتدل ومعقم لطرد المخاط والمواد المسببة للحساسية التي تسبب الاحتقان والصداع.

أما عن طريق عمل ذلك، انحني فوق الحوض، وقم برش المحلول في إحدى فتحتي أنفك، واتركه يتخلل تجويف أنفك ويخرج من فتحة الأنف الأخرى، وأبقِ فمك مفتوحًا ولا تتنفس من خلال أنفك.

* الري الأنفي

تتوفر زجاجات الشطف الملاحي الطبية في معظم الصيدليات، يمكنك شراء عبوة مملوءة مسبقًا أو صنع المحلول الملحي الخاص بك، اخلط حوالي نصف لتر من الماء المعقم مع ملعقة صغيرة من الملح، ويمكنك إضافة نصف ملعقة صغيرة صودا الخبز لإزالة لدغة الملح.

* تناول الأدوية

ينصح بتناول الأدوية لتخفيف الأم الجيوب الأنفية، في حال كانت الحالة صعبة ونصح الطبيب بذلك.