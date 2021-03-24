اليمن والسعودية يبحثان تعزيز علاقات التعاون لخدمة الحجاج

بحثت اليمن والسعودية، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين لخدمة حجاج بيت الله.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية السعودية لمطوفي حجاج الدول العربية ماهر بن صالح جمال، في منطقة مكة المكرمة بالسعودية، لتعميق العلاقات الثنائية لما فيه خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام.

وأشار بن صالح إلى حرصه الشديد وحكومة المملكة على تقديم كل ما من شأنه خدمة ورعاية حجاج وزوار بيت الله الحرام من كل أرجاء المعمورة، والحفاظ عليهم من أية مخاطر أو أوبئة وفق سلسلة من الإجراءات التي تكفل ذلك.