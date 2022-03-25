مقدونيا الشمالية تبعد إيطاليا عن كأس العالم وتواجه البرتغال في نهائي الملحق الأوروبي

فجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أطاح بمضيفه منتخب إيطاليا من الملحق الأوروبيللتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر العام الحالي، بعدما تغلب عليه 1 / صفر في الوقتالقاتل، اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي للملحق.

ورغم السيطرة المطلقة لإيطاليا على مجريات الأمور في المباراة، التي جرت بمدينة باليرمو الإيطالية، إلا أن لاعبيالمنتخب الأزرق (بطل أوروبا) فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف.

وجاء هدف المباراة الوحيد لمقدونيا عن طريق الكسندر تراجكوفسكي، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا منالضائع للشوط الثاني.

وبذلك، أخفق منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم، الذي توج به 4 مرات، للنسخة الثانية على التوالي، بعدما فشلفي الصعود أيضا لنهائيات النسخة الماضية، التي أقيمت في روسيا عام 2018,

في المقابل، واصل منتخب مقدونيا الشمالية مغامرته في التصفيات، ليضرب موعدا مع منتخب البرتغال يوم الثلاثاءالقادم في مدينة بورتو البرتغالية من أجل نيل بطاقة الترشح للمونديال القطري الذي يجرى في الفترة من 21 نوفمبرو18 ديسمبر المقبل.