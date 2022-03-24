عقدت كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي للسياحة والضيافة والتراث، والذي انطلقت أولى فعالياته اليوم الخميس، بحضور محافظ الفيوم ورئيس الجامعة.

وخلال الجلسة تحدث الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار السابق وعميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، عن النتائج الأولية لعملية البحث الراداري لجدار مقبرة توت عنخ آمون بالبر الغربي بالأقصر، والتي أشارت إلى وجود كشف أثري خلف الجدارين الشمالي والغربي للمقبرة بنسبة 90%، موضحا أنه بدأ تطبيق نظرية العالم البريطاني نيكولاس ريفز اعتبارا من أول أكتوبر الماضي، وأضاف أنه تم عمل تصوير ومسح حراري للجدران ثم بدأت عملية المسح الراداري والتي أكدت وجود كشف أثري خلف الجدران.

وقال الدماطي إن كل خطوة من الخطوات السابقة كانت محسوبة بحيث لا يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد التأكد من نجاح المرحلة الأولى، مضيفا أنه تم اختبار جهاز المسح الراداري قبل العمل داخل المقبرة بإجراء عملية مسح راداري لمقبرة أولاد رمسيس رقم 5 وهي خاوية لا يوجد بها زيارات والتي يوجد خلف جدارها رديم كامل وهو ما ظهر في نتائج البحث.