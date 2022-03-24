يرى هاني رمزي، مدرب المنتخب المصري الأسبق، أن لاعبوا الفراعنة يمكنهم الفوز أمام السنغال في لقاء الذهاب بالمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن تواجد محمد النني في وسط الملعب لا بديل عنه.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره السنغالي غدا الجمعة، في تمام التاسعة مساءا على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات المونديال، بينما يلتقيا المنتخبان مرة اخرى في الإياب، الثلاثاء المقبل على ملعب ديامنديو بـ داكار.

وقال رمزي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ETC": «لابد أن نثق في قدراتنا، نمتلك أفضل لاعب في العالم والفريق الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج ببطولة الأمم الإفريقية، ونملك حظوظًا كبيرة في حسم بطاقة التأهل للمونديال».

وتابع: «التركيز يجب أن يكون في أعلى مستوى، ولا يجب أن ينقطع هذا التركيز بعد مباراة الذهاب، ومهم ألا يصل التركيز لمرحلة التوتر».

وشدد: «يجب ألا يكون الحمل كله على محمد صلاح، نحن نلعب كرة جماعية ولابد أن يتوزع الحمل والمسؤولية على جميع اللاعبين، والأجواء الحالية تذكرني بالفترة التي تأهلنا فيها لكأس العالم مع محمود الجوهري في مونديال 1990».

ونوه: «من الأفضل البدء بعمر كمال في مركز الظهير الأيمن على حساب إمام عاشور الذي لعب نهائي إفريقيا، ومحمود حسن تريزيجيه مكان عمر مرموش بسبب عامل الخبرات والتفاهم مع محمد صلاح، ومحمد الننى لاعب مميز للغاية ولا بديل عنه في وسط المنتخب، ويملك شخصية تمكنه من تجاوز كل الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة»

وأتم: «التأهل يحسم من شوطين، نلعب الجمعة الشوط الأول، والشوط الثاني هناك في داكار والمفترض أن تمتد حالة التركيز حتى اللقاء الثاني في السنغال، ولا أتوقع حدوث مفاجآت في التشكيل، ويجب أن نلعب بهدوء ولا نتعجل تسجيل الأهداف».