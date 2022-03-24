أعلن مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار سعد السعدني، إقامة الدورة الرمضانية لأعضاء جميع الهيئات القضائية، والخاصة بلعبة كرة قدم الخماسي لمدة 3 أيام تبدأ من 9 أبريل وحتى 11 من ذات الشهر القادم، وذلك على ملعب الصالة المغطاه بنادي الإتحاد السكندري "فرع الشاطبي".



ووفقًا لبيان صحفي، صادر عن إدارة النادي، اليوم الخميس، سوف يُشرف على الدورة الرمضانية 2022، أربعة من أعضاء مجلس الإدارة، وهم المستشارين: أحمد مهابة، وعمرو عرجاوي، ومحمد أنور، والثلاثة رؤساء محاكم، بجانب القاضي المعتز هريدي رئيس اللجنة الرياضية بالنادي.