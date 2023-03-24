ريهام عبدالغفور يلتقيان بعد فراق 15 سنة في الحلقة الثانية من «رشيد»

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل «رشيد»، عبر فضائية "ام بي سي"، منذ قليل، بمحاولة عثور «أسماء» التي تلعب دورها الفنانة ريهام عبدالغفور، على خطيبها «رشيد»، الذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح، الذي دخل السجن منذ 15 عاما بتهمة القتل.

والتقت «اسماء» بـ«رشيد» على المركب الذي يتواجد بها، وعندما رأته تهجمت عليه وهي في حالة سكر، لأنه خرج من السجن دون أن يخبرها، ليرد عليها: «انا مخرجتش انا هربت من السجن».

كما تضمنت الحلقة ظهور مختلف لـ«أسماء»، عن الماضي بعدما كانت تسكن في حارة، وتظهر بلوك فتاة من طبقة بسيطة، وبعد 15 عاما تحولت لتظهر بلوك «شاكيرا»، من حيث تسريحة الشعر، ومكياج يبرز ملامح وجهها.

وتتصاعد الأحدث وتظهر «اسماء» وهي تستعد لتحضيرات زواجها من «رشيد»، وهي الزيجة الثانية لـ«رشيد» بعد وفاة زوجتة الأولى أم ابنه يوسف الذي يبحث عنه بعد اختطافه.

«رشيد» من بطولة محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبدالله وهالة صدقي كضيفي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح، وسيُعرض عبر «mbc مصر».