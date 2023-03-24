أسباس: المنتخب الإسباني لم يكن لديه خطة بديلة مع إنريكي

قال إياجو أسباس، مهاجم المنتخب الإسباني لكرة القدم، إن الفريق لم يكن لديه خطة بديلة في كأس العالم تحت قيادة مدربه السابق لويس إنريكي.

وغاب أسباس عن قائمة المنتخب الإسباني في كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يتم استدعاؤه مجددا من جانب خليفة إنريكي، لويس ديلا فوينتي، لخوض مباراتين في تصفيات أمم أوروبا 2024 أمام النرويج واسكتلندا.

ولم يتمكن المهاجم البالغ من العمر 35 عاما من إنقاذ منتخب إسبانيا من الخسارة أمام المغرب بضربات الترجيح، بعد التعادل السلبي في دور الستة عشر في المونديال.

وقال أسباس، حينما تحدث عن تلك المباراة: "كنت اتمنى أن تسجل إسبانيا".

وأضاف: "مع لويس إنريكي كنا نلعب بأسلوب محدود للغاية، بالنسبة لي، قد أكون مدربا في المستقبل، لم يكن لدينا خطة بديلة، وحينما لم تكن الخطة الأساسية تعمل بشكل جيد، لم تكن هناك خطة بديلة أو حلول أخرى للاعبين لمعالجة هذا الوضع من وجهة نظري".

وتضم المجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم أوروبا كل من إسبانيا والنرويج واسكتلندا وجورجيا وقبرص.