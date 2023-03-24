 ميدو: قرارات خاطئة والصدمات سبب اعتزالي المبكر.. كنت ماشي بذراعي - بوابة الشروق
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ميدو: قرارات خاطئة والصدمات سبب اعتزالي المبكر.. كنت ماشي بذراعي

خالد حسام الدين
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 9:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 9:52 ص

أكد أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب الوطنى والزمالك السابق، أنه اعتزل اللعب مبكرا، وكان يخطط للاعتزال في سن الـ30، منوهًا بأن القرارات الخاطئة والصدمات سبب الاعتزال المبكر.


وأضاف "ميدو"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "وأنا في سن مبكر كنت بعمل بالقوة والذراع .. تعرضت لإصابات كثيرة في سن الـ30 عام"، كما أن هناك مفارقة كبيرة وكان يفكر أن يكون مدرب ويكون له عمل خاص والعمل في الاستثمار الرياضي.

وأشار إلى أنه حضر خطط لتنفيذها بعد الاعتزال منذ فترة طويلة، ولم يندم على الاعتزال وصنع الكثير من الانجازات، منوهًا بأنه كان اصغر مدرب يحقق بطولات وعمل في قنوات كبيرة جدًا.

 

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