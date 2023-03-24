قالت الفنانة يسرا، إن أسوأ لحظات الحياة تتمثل في فقدان شخص عزيز، معقبة: « بتحسس أن كل واحد بياخذ قطعة من قلبك ويرحل بيها».

وعلقت يسرا خلال لقائها لبرنامج «أنا والقناع» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء الخميس، على رحيل الفنان سليم شقيق زوجها قائلة: «حزني عليه أنا وأخوه لا ينتهي، حزننا حتى مبيقلش، زي حزني على أمي مضى عليه 3 سنين مقلش».

وأشارت إلى شعور الفنان الراحل بحالة من الرضى التام على نصيبه من المرض والصحة والموت، وخاصة في العامين الأخيرين قبل وفاته معقبة: «كان راضي إلى أقصى درجة بالمرض والموت، هشام من أنقى الناس اللي ممكن نقابلها».

وأضافت أن الموت؛ هو أصعب لحظات الضعف والحزن عند الإنسان، معقبة: «فرض على كل إنسان لازما يعيش كل المشاعر.. وخاصة لو كانت ناس غالية وجميلة بتضيف معنى لحياتك».