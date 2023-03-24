عواصف ترابية بالوادي الجديد

تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عواصف ترابية متوسطة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما أدى إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، خاصة التي تربط مدن المحافظة وبعضها، والمحافظة بالمحافظات المجاورة نتيجة عدم استقرار الطقس، وانعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة.

وتواصل محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، بينما تواصل غرفة العمليات والأزمات المتابعة وتلقي أي بلاغات والسيطرة في حال وقوع حوادث أو كوارث جراء العواصف الترابية والطقس غير المستقر والذى يتزامن مع شهر رمضان المبارك.