مسئولة أممية: النساء في غزة بأمس الحاجة لوقف إطلاق النار

أكدت المديرة التنفيذية لشئون المرأة بالأمم المتحدة، سيما بحوث، الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار في غزة نظرا للمعاناة التي تكابدها النساء في غزة.

وعلى حسابها بمنصة "إكس"، أشارت بحوث، في منشور اليوم الأحد، إلى أنّ النساء الحوامل في غزة يضعن مواليدهن دون توفر المياه والغذاء وحتى الخيم ودورات المياه.

وذكرت أن الظروف المعيشية للنساء في غزة سيئة بشكل لا يمكن تصوره، قائلة: "النساء في غزة بأمس الحاجة لوقف إطلاق النار"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أن ما معدله 63 امرأة يقتلن يوميا في الهجمات الإسرائيلية على غزة، منهن 37 أمهات تركن عائلاتهن وراءهن.

وفي بيان لـ"أونروا" صدر بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس الجاري قال إنّ ما لا يقل عن 9000 امرأة استشهدتفي غزة، ولا يزال العديد منهن تحت الأنقاض.