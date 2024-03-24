هانت: حزب المحافظين البريطاني يعتزم الإبقاء على الالتزام بزيادة المعاشات في برنامجه الانتخابي

يعتزم حزب المحافظين البريطاني الإبقاء على الالتزام بحماية زيادات المعاشات، والتي تعرف باسم "القفل الثلاثي" في برنامجه للانتخابات المقررة خلال العام الجالي، على الرغم من القيود المفروضة على المالية العامة.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد، ردا على سؤال عما إذا كانت الضمانات ستظل في برنامج الحزب، "يمكنني أن أؤكد أنها ستكون (في البرنامج)".

وقال "لقد قدمنا هذا الالتزام لأصحاب المعاشات ونعتقد أنه التزام مهم للغاية".

يذكر أن ضمانات زيادات المعاشات "القفل الثلاثي" تضمن زيادة المعاشات التي تقدمها الدولة لـ12 مليون متقاعد إما بمقدار أعلى معدل للتضحم أو متوسط الدخل أو بنسبة 5ر2%.

وقد زادت قيمة المعاشات مع ارتفاع التضخم بشكل كبير في أعقاب جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية. وقد أشار هانت في الأسبوع الماضي إلى أن الضمانات "تخضع للمراجعة" الآن.