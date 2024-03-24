محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة سحب مياه الأمطار والاستعداد لمواجهة سوء الطقس

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الأحد، جهود الوحدات المحلية في التعامل مع تبعيات التغيرات المناخية، وكسح مياه الأمطار، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ووجه "نور الدين"، في بيان له اليوم، بسرعة التعامل مع التغيرات والأحوال الجوية التي تشهدها معظم أنحاء المحافظة، ورفع مياه الأمطار لتيسير حركة المرور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على الاستعداد الدائم لمواجهة التقلبات الجوية بمدن وقرى المحافظة، والتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ.

وكلف محافظ كفرالشيخ، برفع مياه الأمطار من الشوارع وصيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة على مدار الساعة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، والوحدات المحلية القروية، بالتواجد في الشوارع على مدار اليوم، للتعامل الفوري مع مستجدات سوء الأحوال الجوية، ورفع مخلفات مياه الأمطار من الشوارع والميادين وعلى الطرق وأفنية المدارس والمعاهد الأزهرية.

وتهدف هذه التعليمات إلى ضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم من مخاطر سوء الأحوال الجوية، وتيسير حركة المرور على الطرق، وتحسين الخدمات والمرافق العامة المقدمة للمواطنين.