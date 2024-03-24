كوريا الجنوبية تقدم تعازيها بعد حادث إطلاق النار في روسيا

قدمت الحكومة الكورية الجنوبية تعازيها لضحايا حادث إطلاق النار وأسرهم، والذي وقع في قاعة للحفلات الموسيقية، بالقرب من موسكو.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن كوريا الجنوبية تتضامن مع شعب روسيا، في حزنه، معربة عن أملها في الكشف عن المسئولين عن الهجوم، من خلال تحقيق سريع، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.



ومن جهة أخرى، ذكرت السفارة الكورية الجنوبية في روسيا، أمس السبت أنه لم ترد أية تقارير بشأن سقوط ضحايا كوريين جنوبيين في الهجوم.



وقتل ما لا يقل عن 143 شخصا في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في مدينة كروكوس بالقرب من موسكو مساء أمس الأول الجمعة.



وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعم أن أوكرانيا ربما تكون قد تورطت، دون تقديم أي دليل.



ورفضت كييف هذه الاتهامات.