بلغاريا تواجه انتخابات جديدة مع فشل محادثات تشكيل حكومة

تواجه بلغاريا احتمال إجراء سادس انتخابات عامة في ثلاثة أعوام فقط، وذلك بعد إلغاء نائبة رئيس الوزراء ماريا جابريل محادثات تشكيل حكومة جديدة.

وأوضحت جابريل (44 عاما)، وهي مفوضة أوروبية سابقة في صوفيا اليوم الأحد، أنها "ترفض الشروط الجديدة المستمرة" التي عرضها شركاء الائتلاف على حزبها.

وقالت جابريل إنها هي وفريق التفاوض من ائتلاف "جيرب-اس دي اس" من تيار يمين الوسط والموالي للغرب قرروا إنهاء محادثات تشكيل ائتلاف مع شريكهم في الائتلاف حزب "بي بي- دي بي" المحافظ الليبرالي الموالي للغرب أيضا.

كانت الحكومة المنتهية ولايتها بزعامة رئيس الوزراء نيكولاي دينكوف قد استقالت كما كان مقررا في بداية مارس الجاري، لتمكين التناوب على تولي منصب رئيس الوزراء، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين شركاء الحكومة في عام 2023.

كان من المقرر أن تصبح جابريل رئيسة الحكومة ودينكوف نائبا لها، غير أن وسائل الإعلام أفادت بأن الاثنين اختلفا بشأن اختيار المناصب المهمة في الحكومة.