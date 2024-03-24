حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32 ألفًا و226 شهيدًا.



وقال بيان لـ"صحة غزة"، اليوم الأحد، إن عدد المصابين ارتفع إلى 74 ألفًا و518 مصابًا منذ بداية العدوان.



وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى ارتكاب الاحتلال 8 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 84 شهيدا و106 مصابين.



وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مفاجئ مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف، وإطلاق نار كثيف.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



وأضافت أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليا ولا تستطيع الحركة نهائيا، وتعجز عن مواراة جثمان أمير أبو عيشة الثرى بعد استشهاده داخل ساحة المستشفى.



وأوضح شهود عيان أن القصف الجوي تركز جنوب وشرق مجمع ناصر، ومنطقة بطن السمين، إضافة إلى قصف مدفعي مستمر استهدف المناطق نفسها، وإطلاق نار من مروحيات والمسيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.



ولجأ آلاف النازحين إلى مستشفى ناصر، هربا من القصف الإسرائيلي.