حلت الفنانتان انتصار وميرهان حسين، مساء اليوم الأحد، ضيفتين على برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على مدار شهر رمضان عبر شاشة «MBC مصر».

وفي الفقرة الثانية التي تشهد مواجهة بين الضيفين، رجب جلال بالفنانتين، قائلًا: «حمد الله على السلامة وآسفين على الرخامة».

وتوجه بالحديث إلى انتصار بشأن أزمتها مع المخرجة كاملة أبو ذكري، موضحًا أن جميع الفنانين يتمنون التعاون مع المخرجة في أعمالها.

وردت الفنانة بالقول: «متخانقتش معاها هي اللي اتخانقت معايا»، وبتهديد «جلال» بإطلاق الكلب تجاهها، عقبت: «ممثلة اختلفت مع مخرجة إيه اللي حصل في الدنيا.. ماشي كل اللي قالته (كاملة) صح».

ويُذاع برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر» بعد الإفطار مباشرة يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة «MBC مصر».

ووقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، وسمية الخشاب، وباسم سمرة، وحمدي الميرغني، وأيتن عامر، وحسن شاكوش، ونجلاء بدر، وأحمد حسام ميدو، وحمادة هلال، ومحمد رياض، وباميلا الكيك، ومحمد شاهين، وحسن عسيري، وغيرهم.