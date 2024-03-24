إصابة شخصين إثر هجوم مسلح على مركز شرطة في يريفان

أصيب شخصان على الأقل في انفجار في مركز للشرطة في العاصمة الأرمينية يريفان، اليوم الأحد، بعد أن اقتحم ثلاثة مسلحين المركز للمطالبة بالإفراج عن حوالي 50 شخصا اعتقلوا في وقت سابق اليوم، وفقا لما ذكرته الشرطة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدث باسم الشرطة ناريك سركيسيان قوله إن اثنين من المهاجمين أصيبا عندما انفجرت قنبلة يدوية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المتحدث أن قوات خاصة شلت حركة المهاجم الثالث ونزعت سلاحه داخل مركز الشرطة في منطقة نور نوركا في يريفان بعد مفاوضات طويلة وغير ناجحة.

وبحسب المتحدث باسم الشرطة، فإن المتسللين ورفاقهم المعتقلين هم أعضاء في ميليشيا الإخوان المقاتلة.

وقال المتحدث إنهم كانوا يسعون للسفر إلى الحدود مع أذربيجان في الصباح لعرقلة تسليم أربع قرى في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها إلى أذربيجان.