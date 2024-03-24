نيابة أسوان تواصل التحقيق في وفاة سيدة بسبب جرعة بنج داخل عيادة عظام

تستكمل النيابة العامة بأسوان، تحت إشراف المستشار عصام خليفة المحامي العام لنيابات أسوان، التحقيق في واقعة الإهمال الطبي داخل إحدى عيادات العظام الشهيرة بمنطقة البركة بمدينة أسوان، والتي أودت بحياة سيدة أسوانية في العقد الرابع من العمر، بجرعة مخدر "بنج" خاطئة، أثناء إجراء عملية عظام لها، وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي الذي حمل الطبيب المسئولية الجنائية للوفاة.

وأكد تقرير الطب الشرعي الوارد من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، مطابقة ما جاء في الصفة التشريحية للطبيب الشرعي "علي. ع"، والذي قام بفحص وتشريح الجثة بناء على طلب النيابة العامة في القضية التي تحمل رقم 16097 لسنة 2023 جنح قسم أول أسوان.

وأفاد التقرير بأن طبيب العظام المتهم في الواقعة، ويدعى "سيد . ع. م"، أخصائي عظام، خرج عن القواعد الطبية السليمة المتعارف عليها، وأهمل إهمالا جسيما وارتكب سلسلة من الأخطاء، بدءا من الخطأ في تشخيص حالة المريضة بخلع في مفصل الكتف، وهي لم تكن تعاني أصلا من هذا الأمر، وبالتالي لا تحتاج إلى عملية أو تخدير.

كما أخطا الطبيب في قيامه بتخدير الحالة وهو غير مختص في التخدير، فضلًا عن خطأه في إعطائها عقار باسط للعضلات في مكان غير مجهز، ويفتقر للإمكانيات الطبيبة اللازمة، فضلا عن ارتكابه خطأ آخر في التعامل مع المضاعفات التي حدثت للجهاز العصبي والقلب والتنفس للحالة، الأمر الذي ترتب على هذه الأخطاء والإهمال الجسيم من الطبيب المشكو في حقه عدم تدارك الحالة، وتوقف القلب والتنفس وحدوث الوفاة.

كانت النيابة العامة بأسوان، استدعت أسرة السيدة الضحية لسماع أقوالهم في البلاغ المقدم ضد طبيب العظام، وهما شقيقيها محمد وإيناس، كما استدعت الدكتور "محمد س." مدرس التخدير بكلية طب أسوان، والذي استعان به طبيب العظام "محل الشكوى" لمحاولة إنقاذ الحالة.

كما استدعت أحد مساعدي الطبيب أثناء الواقعة، ويأتي ذلك في الوقت الذي تخلف طبيب العظام فيه عن الحضور أمام النيابة للاستماع إلى أقواله فيما منسوب إليه من اتهامات، كما تسملت النيابة صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعي الوارد.

يذكر أنه ورد بلاغ يحمل رقم 16097 لسنة 2023 جنح أول أسوان، إلى نيابة قسم أول أسوان برئاسة المستشار محمد عصام مدير النيابة، مفاده تعرض "أسماء. ص، 41 سنة"، تقيم بمنطقة الخزان بمدينة أسوان، لخطأ طبي جسيم داخل أحد عيادات العظام الشهيرة بمنطقة البركة وسط أسوان، مما أسفر عنه وفاتها، على يد استشاري جراحة عظام شهير يدعى "سيد.ع . م".