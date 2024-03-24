 الناخبون السنغاليون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية تشهد منافسة متقاربة للغاية - بوابة الشروق
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الناخبون السنغاليون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية تشهد منافسة متقاربة للغاية

داكار - د ب أ
نشر في: الأحد 24 مارس 2024 - 7:45 م | آخر تحديث: الأحد 24 مارس 2024 - 7:45 م

بدأ الناخبون في السنغال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية يعرض فيها المرشحون الرئيسيون اختيارا بين استمرارية السياسة الحالية أو مسار جديد راديكالي لواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أن المرشحين الأوفر حظا، من بين الـ19 متنافسا لخلافة الرئيس ماكي سال، هما خليفته المفضل أمادو با من الإئتلاف الحاكم "بينو بوك ياكار"، وباسيرو ديوماي فاي، الذي يدعمه زعيم المعارضة المثير للجدل عثمان سونكو.

ويتوقع المستثمرون أن يواصل أمادو با نهج سال المشجع للأعمال، إذا فاز، ويشعرون بالقلق بشأن خطط فاي لمراجعة عقود النفط والغاز وتنفيذ إصلاحات تتعلق بسعر العملة.

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