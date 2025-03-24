 الخارجية الإيرانية تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي الجديد ضد لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الإيرانية تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي الجديد ضد لبنان

طهران - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 24 مارس 2025 - 12:05 م | آخر تحديث: الإثنين 24 مارس 2025 - 12:05 م

أدان إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة العدوان العسكري الواسع الذي شنه الكيان الصهيوني على مناطق مختلفة في لبنان؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين اللبنانيين.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء اليوم الاثنين، بأن بقائي وصف الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على لبنان وسوريا، بالتزامن مع تصعيد جرائم الإبادة في غزة والضفة الغربية، بأنها تهديد حقيقي للسلام والأمن الدوليين.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إلى مئات الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الاحتلال خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن تكثيف الهجمات العسكرية على لبنان في الأيام الثلاثة الأخيرة يعد دليلا واضحا آخر على تمادي الاحتلال في سلوكه العدواني وعدم اكتراثه بالمبادئ والأعراف القانونية الدولية.

وشدد على مسئولية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي والدول الضامنة لاتفاقات وقف إطلاق النار، في اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذه الاعتداءات.

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