تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 24 مارس 2025.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:



استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات.

زادت أسعار البطاطس 50 قرشا لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

تراجع سعر البصل 3 جنيهات ليتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

انخفضت أسعار الكوسة جنيها لتتراوح بين 3 إلى 8 جنيهات.

زادت أسعار الجزر 50 قرشا لتتراوح بين 3 إلى 5.5 جنيه.

صعدت أسعار الفاصوليا جنيهين لتتراوح بين 6 إلى 20 جنيها.

وارتفعت أسعار الباذنجان جنيهين لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 13 إلى 17 جنيها.

تراجع سعر الفلفل الحامي 3جنيهات ليتراوح بين 13 إلى 22 جنيها.

وارتفعت أسعار الملوخية جنيهين لتتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

وزاد سعر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

• جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 20 إلى 35 جنيها.

وارتفع سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 55 إلى 60 جنيها.

وارتفعت أسعار الجوافة جنيهين لتتراوح بين 12 إلى 22 جنيها.

واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 30 إلى 50 جنيها.

تراجعت أسعار الفراولة لتتراوح بين 20 إلى 28 جنيها.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 12 إلى 22 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 28 إلى 42 جنيها.