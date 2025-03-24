قال نادي الأسير الفلسطيني إن «قوات الاحتلال الإسرائيليّ تواصل حملات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضّفة بوتيرة متصاعدة، وذلك في ضوء العدوان الذي يشنه الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني».

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، صباح الاثنين، أن «قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 30 مواطناً على الأقل من الضّفة».

وأشار إلى أن «من بين المعتقلين الأسير المحرر أحمد وليد خشان من بلدة بير الباشا/جنين، وهو أحد محرري صفقة التبادل الأخيرة».

وأكد أن الاحتلال يواصل إلى جانب ذلك عدوانه على محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح 480 حالة، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال 230 حالة.

وأوضح أن «هذا المعطى يشمل من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقاً، وشملت كافة الفئات -وتحديدا- الشبان».

وذكر أن «الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق التي تصاعد فيها العدوان، وأبرز هذه السياسات الإعدامات الميدانية وعمليات الاغتيال، والتحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائنا، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، بعد إجبار أصحابها على الخروج منها، والنزوح إلى مناطق أخرى، هذا عدا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية».

وجدد التذكير أنّ حملات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تحقيق ميداني، وما يشنّه الاحتلال على أبناء شعب فلسطين، تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة «العقاب الجماعي»، حيث شكّلت وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.