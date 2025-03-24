الجيش اللبناني يزيل ساترا ترابيا ويردم خندقا أقامتهما إسرائيل في جنوب لبنان

أزال الجيش اللبناني ساترا ترابيا وردم خندقا كانت القوات الإسرائيلية قد أقامتهما أمس الأحد، في منطقة وادي قطمون في جنوب لبنان، وأزال شريطًا شائكًا إسرائيلياً في بلدة عيترون الجنوبية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الإثنين إنه " إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بأعمال تجريف نفذتها وحدات معادية في وادي قطمون (خراج بلدة رميش) بتاريخ 23 /3 /2025، عملت وحدات من الجيش على إزالة ساتر ترابي وردم خندق بعد إقامتهما في المنطقة المذكورة من قبل العدو الإسرائيلي، كما أزالت شريطًا شائكًا للعدو في بلدة عيترون – بنت جبيل".

وأضاف البيان "تتابع قيادة الجيش الوضع في الجنوب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في بيان أمس الأحد أن آليات هندسية وعسكرية مختلفة تابعة للقوات الإسرائيلية قد اجتازت صباح أمس السياج التقني الحدودي بين لبنان وإسرائيل في جنوب لبنان، ونفذت أعمال تجريف في وادي قطمون في خراج بلدة رميش، وانتشر عناصر من قوات المشاة الإسرائيلية داخل هذه الأراضي اللبنانية.

يذكر أن الجيش اللبناني ينفّذ انتشاراً في منطقة جنوب الليطاني، بحسب ما نصّ عليه اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل الذي تمّ الإعلان عنه في 26 نوفمبر الماضي. غير أن إسرائيل لم تنفذ الانسحاب الكامل من جنوب لبنان بمقتضى الاتفاق وتحتفظ ببعض نقاط هناك.