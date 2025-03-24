وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 28 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 28 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 فوق أراضي مقاطعة روستوف وطائرتين فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي إقليم كراسنودار، وواحدة فوق مياه بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.