نداء أممي لجمع نحو مليار دولار لمساعدة اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها نداء لجمع نحو مليار دولار لتقديم مساعدات حيوية لما يقارب من 1.5 مليون لاجئ من أقلية الروهينجا ولبنجلاديش -الدولة المضيفة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ووضعت الأمم المتحدة وأكثر من 100 شريك خطة استجابة مشتركة لعامي 2025 - 2026 للتعامل مع أزمة الروهينجا الحادة، لجمع 934.5 مليون دولار في عامها الأول لمساعدة نحو 1.48 مليون شخص، من لاجئي الروهينجا والمجتمعات المضيفة.

وبحسب بيان مشترك أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة فإن الأزمة الإنسانية للروهينجا في عامها الثامن، لا تزال موضع تجاهل بشكل كبير في العالم، لكن الاحتياجات لا تزال ملحة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل سيؤدي إلى تقليص حصص الغذاء بشكل أكبر ويجعل الوصول إلى السلع الأساسية أكثر صعوبة، مع "عواقب وخيمة على هؤلاء السكان".

وأضاف البيان، أن هذه الظروف قد تدفع العديد من الأشخاص إلى اتخاذ تدابير يائسة، مثل الرحلات البحرية الخطرة في محاولة لتحسين أوضاعهم.

ولفت إلى أن ثلث اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاما "يفتقرون إلى التعليم الرسمي والتدريب المهني المناسب والفرص لتحقيق الاستقلال ومحرومون من التطلع إلى المستقبل".