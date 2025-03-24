 إنشاء أول مركز لتحسين حماية البنية التحتية في ألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إنشاء أول مركز لتحسين حماية البنية التحتية في ألمانيا

دارمشتات - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 24 مارس 2025 - 12:25 م | آخر تحديث: الإثنين 24 مارس 2025 - 12:25 م

تعتزم ألمانيا، إنشاء أول مركز لتحسين حماية البنية التحتية في البلاد وجعلها أكثر قدرة على مقاومة الأزمات.

ويهدف المركز الوطني الأول للمرونة الرقمية في حالات الكوارث إلى المساعدة في مواجهة الهجمات الإلكترونية أو الكوارث الطبيعية.

ووقعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إعلان نوايا بذلك مع وزيرة الشئون الرقمية في ولاية هيسن كريستينا زينيموس، اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يبدأ بناء المركز في دارمشتات خلال الأشهر المقبلة.

وقالت فيزر: "يتعين علينا أن نجعل ألمانيا أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات"، مضيفة أنه يمكن لمركز المرونة الرقمية أن يجمع مشغلي البنى التحتية الحيوية والسلطات والشركات ومراكز البحث العلمي.

وأضافت: "هذا المشروع يمكن أن يجمع خبرات جميع الجهات الفاعلة المحورية ويعزز إدارة الأزمات".

وأكدت زينيموس، أن المركز سينشىء منصة تبادل لضمان استمرار العمليات حتى في حالة حدوث اضطرابات أو أعطال.

وتشمل البنى التحتية الحيوية إمدادات الطاقة والمياه والاتصالات والنقل.

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