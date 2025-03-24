أوين: لو كنت في إدارة ليفربول سأكسر القواعد من أجل صلاح

أكد مايكل أوين، مهاجم ليفربول السابق، أنه لن يتردد في تجديد عقد محمد صلاح لاعب الليفر إذا كان في موضع المسئولية في ليفربول، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال أوين في تصريحات لشبكة "TalkSport" الإنجليزية: "صلاح لاعب رائع، وهو يريد البقاء في ليفربول، وأعتقد أن ليفربول سيضطر إلى تغيير قواعده قليلًا من أجله، وقد يوافقون على تمديد عقده لمدة عامين في هذا العمر"

وأضاف: "صلاح لاعب غير عادي، فهو يتمتع بلياقة بدنية عالية، ويقدم أقصى جهد لديه، ولا يمكن أبدًا أن تشك في مستواه بعد 3 أو 4 سنوات، بالنسبة لي، سأكسر القواعد وأمنحه مدة العقد التي يريدها، ولا أعتقد أن الفريق سيكون أفضل دونه".

وتابع: "التعاقد مع بديل لصلاح سيكلف النادي أموالًا أكثر، في المقابل لن تدفع رسوم انتقال إذا قمت بتجديد عقده، فقط راتبه الذي سيتم تحديده ولن يختلف كثيرًا عن الراتب الحالي".

واختتم أوين تصريحاته قائلا: "سأفعل كل ما يلزم للاحتفاظ بصلاح إذا كنت في إدارة ليفربول، وأعتقد أنه أيضًا يريد البقاء، ولكن المصادر أخبرتني أنهما لا يزالان بعيدين جدًا عن بعضهما البعض".