وزير الخارجية الألماني يأمل في نقطة تحول عبر محادثات إيران

أبدى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، تفاؤلا حذرا إزاء إمكانية حدوث تحول في النزاع مع إيران، في ظل إعلان الولايات المتحدة عن محادثات معها.

وقال الوزير، في تصريحات لإذاعة "ميتل دويتشر روندفونك": "من وجهة نظري، وجدنا الآن نقطة انطلاق أولية لأن يتحدث طرفا النزاع مباشرة مع بعضهما وأن يُجرَى العمل على حلول".

وأضاف أن هذه المحادثات تمثل "نبتة هشة" ينبغي على الجميع العمل من أجل "أن تنمو وتزدهر".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أرجأ هجمات كان قد هدد بها على منشآت إيرانية، واعتبر ذلك نتيجة "محادثات جيدة جدا ومثمرة بشأن تسوية كاملة ونهائية لأعمالنا العدائية" خلال الأيام الماضية.

ورأى فاديفول، أن نفي الجانب الإيراني وجود مفاوضات لا يدعو للقلق، مشيرا إلى أن إيران لم تنكر المحادثات "بالمعنى الدقيق"، "بل يتم وصفها بأنها محادثات غير مباشرة".

ووصف فاديفول، المهلة الجديدة التي حددها ترامب ومدتها خمسة أيام قبل تنفيذ الهجمات بأنها "فترة جيدة"، موضحا أنها تتيح وقتا لإجراء محادثات، حتى وإن كان "من حيث الجوهر وكذلك من حيث المدة" يمكن تمني أكثر من ذلك.

وأضاف الوزير، أنه يرى أن هذه هي المرة الأولى التي لا يتحدث فيها ترامب عن الخيار العسكري "بل نسمع منه أنه يتم التحدث مع بعضهم البعض"، موضحا أنه بالرغم من أن حلا شاملا لا يبدو وشيكا، فإن هذه المحادثات قد تمثل "نقطة تحول في هذا النزاع".

وشدد فاديفول، مجددا على أنه لا يوجد في نهاية المطاف حل عسكري بل حل دبلوماسي فقط.

وقال: "رغم التقييم الواقعي لطبيعة هذا النظام، لا مفر من إجراء مفاوضات مع إيران.. ويبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لذلك الآن".