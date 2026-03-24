الثلاثاء 24 مارس 2026 12:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

إيران تعتقل 30 شخصا للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل

طهران - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 11:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 11:40 ص

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن أجهزة الأمن الإيرانية اعتقلت 30 شخصا للاشتباه في صلتهم بالحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.

وذكرت هيئة الإذاعة الإيرانية الرسمية أن أفرادا من جهاز الاستخبارات نفذوا عمليات الاعتقال في محافظات لورستان وهمدان وكرمان.

وقام أفراد الأمن بمصادرة 11 جهازا من أجهزة ستارلينك للإنترنت الفضائي عالي السرعة، بالإضافة إلى أسلحة من "مرتزقة" إسرائيليين و"خونة للوطن"، بحسب ما ورد في بيان بثته الإذاعة الإيرانية الرسمية.

ولم يتسن التحقق من صحة تلك المزاعم بصورة مستقلة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك