إيران تعتقل 30 شخصا للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن أجهزة الأمن الإيرانية اعتقلت 30 شخصا للاشتباه في صلتهم بالحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.

وذكرت هيئة الإذاعة الإيرانية الرسمية أن أفرادا من جهاز الاستخبارات نفذوا عمليات الاعتقال في محافظات لورستان وهمدان وكرمان.

وقام أفراد الأمن بمصادرة 11 جهازا من أجهزة ستارلينك للإنترنت الفضائي عالي السرعة، بالإضافة إلى أسلحة من "مرتزقة" إسرائيليين و"خونة للوطن"، بحسب ما ورد في بيان بثته الإذاعة الإيرانية الرسمية.

ولم يتسن التحقق من صحة تلك المزاعم بصورة مستقلة.