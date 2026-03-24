حزب الله لـ«رويترز»: سنقاتل لمنع احتلال إسرائيل لجنوب لبنان

قال حسن فضل الله، أحد أبرز ‌النواب عن حزب الله، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن الجماعة ستقاتل من أجل منع ⁠القوات الإسرائيلية من احتلال جنوب لبنان، وأكد أن مثل هذا الاحتلال سيشكل "خطرا وجوديا على لبنان كدولة".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قال في ‌وقت ⁠سابق من اليوم الثلاثاء، إنه أصدر تعليمات للجيش بإنشاء "منطقة أمنية" جنوب ⁠نهر الليطاني، الذي يقع على بعد حوالي 30 ⁠كيلومترا إلى الشمال من الحدود مع ⁠إسرائيل.

وفي وقت سابق، جدّد حزب الله اللبناني قصفه لمواقع عسكرية وتجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين شنت إسرائيل ما لا يقل عن 7 غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما استهدفت البنى التحتية في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله، فجر اليوم الثلاثاء، في بيان، قصف تجمع لجنود إسرائيليين متمركزين في منطقة بوابة فاطمة في بلدة كفر كلا جنوبي لبنان.

كما هاجم مقاتلو حزب الله بالطائرات بدون طيار الانقضاضية ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا، وسمع كذلك دويّ صفارات الإنذار في بلدات عدة بالجليل الغربي شمال إسرائيل.

وأعلن حزب الله، أمس الاثنين، تنفيذ 54 هجوما بصواريخ وطائرات بدون طيار ضد تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في بلدات جنوبي لبنان ومستوطنات ومواقع عسكرية شمالي إسرائيل.