مياه الغربية تناقش آليات تطبيق خطة الدولة لترشيد استهلاك الوقود

ناقش اللواء محمد عبدالفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، مع قيادات الشركة ومديري الأفرع، آليات تطبيق خطة الدولة نحو ترشيد استهلاك الوقود، وخطة توزيع العمل خلال أيام الأسبوع بالإدارة المركزية والأفرع.

وشدد رئيس الشركة، على الحفاظ على معدل مخزون الوقود بجميع المحطات بما يتيح مواجهة أي أزمات قد تقابل الأفرع من انقطاع التيار الكهربائي، واستمرار عمل مراكز خدمة العملاء والشحن الإلكتروني لخدمة المواطنين بجميع أفرع الشركة حتى الساعة السادسة مساءً.

وأشار إلى سرعة تركيب العدادات للقضاء على قوائم الانتظار بجميع أفرع الشركة، مشيدًا بجهود جميع العاملين المنوطين بالورديات خلال إجازة عيد الفطر.

ونوه بأن جميع العاملين يبذلون جهودًا متواصلة في خدمة المواطنين على مدار الساعة، مما ينعكس إيجابيًا على روح الاستقرار بين المواطنين.

وطالب رئيس مياه الغربية، رؤساء القطاعات ومديري الأفرع بتحديد الاحتياجات من المعدات وقطع الغيار لسد أي عجز قد يؤثر على الأعمال المطلوبة أو الحالات الطارئة.

ولفت إلى أن حدوث أي أزمة أمر وارد ولكن المطلوب هو حسن إدارة الأزمة، ويأتي ذلك من خلال توقع الأزمة ووضع استراتيجية مسبقة لإدارتها.