مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط يطلق مبادرة مسح عشوائي للكشف المبكر عن المياه الزرقاء

أطلق قسم طب وجراحة العيون مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط برئاسة الدكتور محمد المدثر، مبادرة تنفيذ مسح طبي عشوائي، للكشف المبكر عن مرض المياه الزرقاء للمرضى المترددين على المستشفى.

واستخدم المستشفى جهاز (آي كير) الحديث لقياس ضغط العين بدقة وكفاءة، بما يسهم في سرعة تشخيص الحالات المرضية والتعامل معها وفق أحدث المعايير الطبية. كما وُقع الكشف الطبي على المرضى وصرف العلاج اللازم بالمجان لجميع الحالات.

وأكد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن هذه المبادرات تعكس حرص الجامعة على تعزيز دورها المجتمعي، وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الكشف المبكر عن الأمراض يُعد ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة والحد من المضاعفات الصحية.

وأوضح الدكتور إبراهيم شعلان، عميد الكلية رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، أن تنظيم المبادرة يأتي في إطار التزام الكلية والمستشفى بتقديم رعاية صحية متكاملة، مؤكدًا أن ذلك يتم وفق توجيهات إدارة الجامعة بالتوسع في المبادرات الطبية التي تستهدف خدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

كما أشار الدكتور محمد المدثر، رئيس قسم طب وجراحة العيون، أن المبادرة تأتي انطلاقًا من أهمية الكشف المبكر عن مرض المياه الزرقاء، الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر في حال التأخر في تشخيصه، مشيرًا إلى أن استخدام الأجهزة الحديثة يسهم في رفع كفاءة التشخيص وتحقيق أفضل النتائج العلاجية، مضيفًا استمرار القسم في تنظيم مثل هذه المبادرات التي تجمع بين البعد الأكاديمي والخدمي بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى

وتأتي المبادرة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة الأزهر برئاسة ورعاية الدكتور سلامة جمعة داود، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا المشرف العام على قطاع المستشفيات، وبإشراف الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب للبنين بأسيوط.