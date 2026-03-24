دراسة: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تنتشر بين الأطفال والمراهقين في ألمانيا

أظهرت دراسة حديثة أن تطبيقات الدردشة الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءا من الحياة اليومية لدى كثير من الأطفال والمراهقين في ألمانيا، ويمكن أن تسهم أيضا في أنماط استخدام إشكالية.

ووفقا لبيانات مسح أجرته شركة التأمين الصحي الألماني "داك جيزوندهايت" والمستشفى الجامعي في هامبورج-إيبندورف، يستخدم 8ر20% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما برامج مثل "شات جي بي تي" أو "جيميناي" عدة مرات أسبوعيا. وبحسب الدراسة، يستخدمها يوميا 4ر6% منهم، وذلك عند السؤال عن الأشهر الستة الماضية.

وجاء في الدراسة، التي من المقرر عرضها اليوم الثلاثاء في برلين: "يتضح أن روبوتات الدردشة تستخدم غالبا كأداة للتعلم والحصول على المعلومات، لكنها يمكن أن تؤدي أيضا بعض الوظائف الاجتماعية والعاطفية". وأفاد بعض المشاركين بأنهم يفضفضون لروبوتات الدردشة بأمور لا يشاركونها مع أحد أو إلا مع أصدقاء مقربين. وذكر 7% أن ذلك يحدث "أحيانا"، فيما قال 4ر3% إنه يحدث "غالبا" أو "في كثير من الأحيان".

وبحسب البيانات، شملت الدراسة في المجمل 1005 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما، إلى جانب أحد الوالدين لكل منهم، خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025، وذلك في إطار الموجة الثامنة من دراسة استخدام وسائل الإعلام التي تجري منذ عام 2019 من قبل "داك" والمستشفى الجامعي هامبورج-إيبندورف.

ورغم تراجع طفيف في أوقات الاستخدام، لا يزال عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من استخدام إشكالي لوسائل الإعلام مرتفعا للغاية، بحسب الدراسة. ومن منظور الوقاية من الإدمان، من اللافت أن هناك ارتفاعا كبيرا في استخدام مقاطع الفيديو عبر الإنترنت على منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب"، ما يسلط الضوء أيضا على عناصر العرض الشائعة مثل التمرير اللانهائي أو التشغيل التلقائي.

ووفقا للدراسة، يستخدم 8ر88% من الفتيات بصفة دورية خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تطبيقات المراسلة وخدمات البث أو ألبومات الصور، فيما يستخدمنها 8ر69% بصفة يومية. أما لدى الفتيان فبلغت هذه النسب 1ر86% و8ر66% على التوالي. وبلغ متوسط مدة الاستخدام، وفقا لبيانات خريف 2025، نحو 146 دقيقة يوميا في أيام الدراسة الأسبوعية و201 دقيقة يوميا في عطلات نهاية الأسبوع، وهو أقل قليلا من العام السابق الذي سجل 157 و227 دقيقة.

وبلغت نسبة الأطفال الذين لديهم استخدام محفوف بالمخاطر لوسائل التواصل الاجتماعي 5ر21% مقارنة بـ1ر21% في العام السابق. وتشير التقديرات إلى أن 4ر1 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما في ألمانيا يظهرون أنماطا إشكالية، بما في ذلك الاستخدام المفرط المحفوف بالمخاطر أو الاستخدام المرضي الذي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على مدة الاستخدام أو إهمال أنشطة الحياة اليومية الأخرى.

وقال رئيس "داك"، أندرياس شتورم، إن استمرار ارتفاع معدلات إدمان وسائل الإعلام يظهر الحاجة الكبيرة إلى اتخاذ إجراءات مضادة، وأضاف: "من أجل تنظيم عمري مناسب، نحتاج الآن إلى تشريع سريع قبل العطلة الصيفية. ولكي تدخل الإجراءات الأولى حيز التنفيذ بالفعل في العام الدراسي المقبل، ينبغي أن نتحرك بشكل مستقل عن حل على مستوى الاتحاد الأوروبي". وقد أعرب الائتلاف الحاكم الألماني عن دعمه لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 14 عاما.