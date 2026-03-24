لافروف: القوة والإملاءات الخارجية لا يلبيان مصالح الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مقتنعة بأن توحيد دول الشرق الأوسط، هو السبيل الوحيد لخدمة مصالح المنطقة، لا الإملاءات الخارجية والقوة.

وقال لافروف، خلال اجتماع لمجلس أمناء "صندوق ألكسندر جورتشاكوف للدبلوماسية العامة"، "نحن على يقين بأن هذا المسار، مسار المفاوضات والتوحيد، والاتفاق على توازن المصالح يخدم مصالح هذه المنطقة الحيوية من العالم (الشرق الأوسط)، بدلًا من محاولة إجبار أي دولة، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على الانصياع لإملاءات خارجية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد لافروف، على استعداد موسكو القيام بدور الوساطة بين طهران والغرب.

وأضاف لافروف "نحن مستعدون أيضا للانضمام إلى جهود الوساطة، ونناقش حاليا كل هذه القضايا، وبالطبع ننقل تقييماتنا ووجهات نظرنا المتطورة إلى كل من الإيرانيين ودول مجلس التعاون الخليجي".

