وسائل إعلام عراقية: قصف منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي في نينوى

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض تعرض لقصف جوي أمريكي في حي العربي في مركز محافظة نينوى/400 كم شمالي بغداد/.

وذكرت وسائل الإعلام أن سحبا من الدخان تصاعدت في سماء المنزل.