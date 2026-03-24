وسائل إعلام عراقية: قصف منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي في نينوى

بغداد -د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 11:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 11:42 ص

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض تعرض لقصف جوي أمريكي في حي العربي في مركز محافظة نينوى/400 كم شمالي بغداد/.

وذكرت وسائل الإعلام أن سحبا من الدخان تصاعدت في سماء المنزل.

