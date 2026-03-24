الدفاع الإماراتية: الاعتداء الإيراني بالبحرين أسفر عن إصابة 5 من منتسبي وزارة الدفاع

نعت وزارة الدفاع الإماراتية، أحد المتعاقدين المدنيين في القوات المسلحة الإماراتية من الجنسية المغربية، الذي قتل خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة، إثر اعتداء صاروخي إيراني استهدف المملكة.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الاعتداء الإيراني أسفر عن إصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية.

من جهتها، نعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الثلاثاء، أحد منتسبي القوات المسلحة الإماراتية الذي ارتقى أثناء تأديته واجبه إلى جانب أفراد قوة دفاع البحرين في التصدي للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي البحرين منذ 28 فبراير الماضي.

كما أعلنت في بيان، عن «إصابة عدد من منتسبيها وأشقائهم من منتسبي القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء تأدية الواجب الوطني في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة».

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 153 صاروخاً و301 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالجميع؛ بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الشائعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

ونوهت أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.



