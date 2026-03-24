كوريا الجنوبية تشدد على تطبيق نظام التناوب لاستخدام سيارات الركاب في القطاع العام

أعلنت وزارة المناخ الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستشدد تطبيق نظام التناوب الخماسي لاستخدام سيارات الركاب في القطاع العام؛ لمواجهة احتمال اضطراب إمدادات النفط في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير إضافية لتوفير الطاقة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن الحكومة ستقوم ابتداء من غد الأربعاء بتعزيز مراقبة امتثال القطاع العام لنظام تقييد استخدام المركبات لمدة خمسة أيام، والذي يتم بموجبه تقسيم المركبات إلى خمس مجموعات بناء على أرقام لوحات الترخيص الخاصة بها، ويُحظر على كل مجموعة القيادة في يوم محدد من أيام الأسبوع، وفقا لوزارة المناخ والطاقة والبيئة.

وكان هذا النظام مطبقا بالفعل لكنه نُفذ بشكل غير صارم، وتُستثنى المركبات الكهربائية ومركبات الهيدروجين من هذه القيود.

وستقوم الوزارة، بتوزيع دليل إرشادي مفصل حول تطبيق النطام في القطاع العام، وستفرض عقوبات على المؤسسات العامة التي لا تلتزم بالقواعد.

وقالت الوزارة، إنها قررت اعتماد هذا النظام بعد أن رفعت الحكومة الأسبوع الماضي مستوى الإنذار بشأن احتمال حدوث اضطراب في إمدادات النفط الخام درجة واحدة إلى المستوى الثاني في نظام الإنذار الوطني لأزمة أمن الموارد رباعي المستويات.